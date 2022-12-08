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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesine bağlı Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Mücahit Aydemir   | 08.12.2022
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

Cenin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu sabah İsrail işgal güçlerinin Cenin'deki saldırısı sırasında 3 kişinin öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Cenin'e baskın düzenleyen İsrail güçleri ile onlara karşı koyan onlarca Filistinli arasında çatışma çıktı. İsrail askerlerinin Filistinlilere ait araçlara ateş açması sonucu birçok kişi yaralandı.

Öte yandan, açıklama yapan İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Cenin Mülteci Kampı çevresinde işgal güçlerine silahlı şekilde karşı koyduklarını ve içlerinden bazılarını yaraladıklarını duyurdu.

İsrail ordusu 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise ordu birliklerinin Batı Şeria’da 15 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın Cenin, Ramallah, Nablus ve El Halil kentlerinde bir dizi baskın düzenlediği aktarıldı.

Baskınlarda, “terör ve güvenlikle bağlantılı suçlara ilişkin” 15 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail ordusunun açıklamasında, Cenin’deki baskında öldürülen 3 Filistinliye ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Batı Şeria'da en kanlı yıl

Bu yılın başından beri Batı Şeria genelinde neredeyse her gün baskın düzenleyen İsrail güçleri, bu baskınlarda sık sık sivil Filistinlileri hedef alıyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı verilere göre, BM'nin 2005'te bölgede kayıt tutmaya başlamasından bu yana 2022 "Batı Şeria'da en kanlı yıl" olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, 29 Kasım 2022’ye kadar, 153’ü Batı Şeria’da, 52’si Gazze’de olmak üzere 205 Filistinli öldürüldü. Bu ölümlerin 47’sini çocuklar oluşturdu.

BM, bu ölümlerin, “çoğu vakada, İsrail güvenlik güçlerinin orantısız ve ölümcül güç kullanımı gibi görünen nedenlerle meydana geldiğine” dikkati çekti.

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