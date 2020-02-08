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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerm kentine bağlı Kaffin beldesinde Filistinli iki genci plastik mermiyle yaraladı.

Mustafa Deveci   | 08.02.2020
İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı Fotoğraf: İssam Rimawi/AA

Kudüs

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün şehit edilen 19 yaşındaki Filistinli Bedr Nidal Nafile'nin toprağa verilmesinin ardından Kaffin beldesinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlik yaşandı. 

İsrail güçleri plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandı, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin iki Filistinli genci plastik mermiyle yaraladığı, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

İsrail güçleri, dün Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerm kentine bağlı Kaffin beldesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak'ta açıkladığı sözde barış planını protesto etmek için gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 19 yaşındaki Bedr Nidal Nafile'yi vurarak şehit etmişti.

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