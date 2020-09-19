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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria’da 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da ABD’nin sözde Orta Doğu barış planı ile körfez ülkelerinin İsrail ile normalleşmesini protesto eden göstericilere müdahalesinde 4 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Esat Fırat   | 19.09.2020
İsrail askerleri Batı Şeria’da 4 Filistinliyi yaraladı Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Kudüs

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da ABD’nin sözde Orta Doğu barış planı ile körfez ülkelerinin İsrail ile normalleşmesini protesto etmek isteyen Filistinlilerin gösteri düzenlediğini belirtti.

Iştivi, İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile ses bombası ve plastik mermi kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiğini anlattı.

İsrail askerlerinin kullandığı gerçek ve plastik mermilerle 4 Filistinlinin yaralandığını kaydeden Iştivi, onlarca göstericinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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