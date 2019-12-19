Euro
6.60
Dolar
5.94
BIST 100
110,770.10
Altın
1,474.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı

İsrailli bir asker Suudi Arabistan bayrağı açarak, Suud halkını ülkesine davet etti.

Mustafa Deveci   | 19.12.2019
İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı

Kudüs

Sosyal medya uygulaması Twitter'da Arapça "Suudi Arabistan ile düşman değiliz" mesajıyla yayınlanan görüntüde, bir İsrail askerinin Suudi Arabistan bayrağı açtığı görülüyor. 

Kimliği ve rütbesi belirtilmeyen üniformalı bir İsrail askeri, Suud halkını ülkelerinde görmekten mutluluk duyacaklarını, kendilerinin de Suudi Arabistan'ı ziyaret etmeyi arzuladığını dile getiriyor.

Suudi Arabistanlıları sevdiklerini ve İsrail'e gelmeleri gerektiğini söyleyen asker, "Ülkeler arasında barış olmasını ümit ediyoruz. Bizler, Suud halkının düşmanı değiliz." ifadelerini kullanıyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntünün kaydedildiği sırada çevrede çok sayıda İsrail askerinin bulunması dikkati çekiyor.

Tepki gösteren de var destekleyen de

Twitter'da söz konusu görüntünün paylaşıldığı twitin altına çok sayıda yorum yapıldı.

Bu yorumlardan bazılarında İsrail askerine tepki gösterilirken, bazılarında ise destek verildi.

Twitter'da "mamzhm1" isimli bir kullanıcı "Bizim sözlüğümüzde İsrail diye bir devlet yok sadece Filistin'i biliyoruz." ifadesini kullanırken, "Normallsaan" isimli bir başka kullanıcı ise "Dünyadaki tüm insanlar için barış ve gönül birliği diliyoruz. Suudi Arabistan'ın samimi niyette olan tüm komşularına ihtiyacı var." yorumunda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit
'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi?
Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları

Benzer haberler

İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı

İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı

İsrail Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü

İsrail'den son 3 yılda Filistin'de yasa dışı 22 bin yerleşim birimine onay

İsrail Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine yaptığı harcamayı artırdı

İsrail Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine yaptığı harcamayı artırdı

'Kriz zamanında kapılarını bize açan ülkelere sırtımızı dönmeyeceğiz'

'Kriz zamanında kapılarını bize açan ülkelere sırtımızı dönmeyeceğiz'
İsrail Filistinli engellinin evini bir kez daha yıktı

İsrail Filistinli engellinin evini bir kez daha yıktı