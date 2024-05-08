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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail: ABD'nin bize askeri yardımı askıya alması hayal kırıklığı yarattı

İsrail, ABD'nin kendisine askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararından duyduğu "hayal kırıklığını" dile getirdi.

Zein Khalil, Ali Semerci  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
İsrail: ABD'nin bize askeri yardımı askıya alması hayal kırıklığı yarattı

Quds

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, konuya ilişkin Israel Hayom gazetesine açıklamada bulundu.

Erdan, ABD yönetiminin İsrail'e askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararının büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de aynı gazeteye yaptığı açıklamada, silah ve mühimmat üretiminde bağımsızlığın İsrail'in güvenliği açısından ciddi önem taşıdığını dile getirdi.

Cohen, "Savaşın bitmesini beklememize gerek yok, acilen harekete geçerek mevcut firmalarda üretim sistemlerini kurmalı, silah ve mühimmat üretecek yeni savunma firmaları oluşturmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.

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