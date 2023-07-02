İsrail, ABD'den 25 adet F-35 savaş uçağı alacak
İsrail Savunma Bakanlığının, 25 adet F-35 Lightning II savaş uçağı alımı için ABD ile sözleşme imzaladığı bildirildi.
Tel Aviv
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 3 milyar dolarlık bir anlaşmayla üçüncü bir F-35 hayalet savaş uçağı filosunun satın alınmasını onayladığı belirtildi.
Uçakların İsrail'in ABD'den aldığı savunma yardım paketiyle finanse edileceği aktarılan açıklamada, son siparişle İsrail Hava Kuvvetleri envanterindeki F-35 sayısının 75’e ve filo sayısının 3’e yükseleceği kaydedildi.
ABD, eski Başkan Barack Obama döneminde Tel Aviv'e 2017 ile 2028 arasında 38 milyar dolar hibe taahhüdünde bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.