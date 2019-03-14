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Dünya

İsrail 60 yaşındaki Gazzeli kadını 2 yıl sonra serbest bıraktı

İsrail, "Hamas için patlayıcı madde kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla iki yıl önce tutukladığı 60 yaşındaki Filistinli kadını serbest bıraktı.

Leila Thabti,Hacer Başer   | 14.03.2019
İsrail 60 yaşındaki Gazzeli kadını 2 yıl sonra serbest bıraktı

Gazze

İsrail Gazzeli yaşlı kadını 2 yıl sonra serbest bıraktı

İsrail, "Hamas için patlayıcı madde kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla iki yıl önce tutukladığı 60 yaşındaki Filistinli kadını serbest bıraktı. Gazzeli İbtisam Iyd Musa, kanser hastası kız kardeşine refakat için Nisan 2017'de Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçtiği sırada İsrail askerlerince gözaltına alındı. Musa, İsrail hapishanelerinde geçirdiği 2 yılın ardından bugün serbest kaldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

İsrail, "Hamas için patlayıcı madde kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla iki yıl önce tutukladığı 60 yaşındaki Filistinli kadını serbest bıraktı.

Gazzeli İbtisam Iyd Musa, kanser hastası kız kardeşine refakat için Nisan 2017'de Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçtiği sırada İsrail askerlerince gözaltına alındı.

Musa, İsrail hapishanelerinde geçirdiği 2 yılın ardından bugün serbest kaldı. Han Yunus kentindeki evinin önünde toplanan yüzlerce kişi, Filistinli kadını çiçekler ve zılgıtlarla karşıladı.

AA muhabiriyle duygularını paylaşayan Gazzeli Musa, özgür kalmanın ve yeniden evinde olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların da özgürlüğü tadacakları günü beklediğini ve bunun için daha çok çaba sarf edilmesini istediğini aktaran Musa, Müslümanlara Filistinli tutukluları koruma çağrısında bulundu.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk, 48'i kadın olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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