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Dünya

İspanyol çiftçiler yol kapatma eylemine devam ediyor

İspanya'da 6 Şubat'tan bu yana eylemlerini sürdüren çiftçiler, bugün de ülkenin farklı yerlerinde yol kapattı.

Şenhan Bolelli  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
İspanyol çiftçiler yol kapatma eylemine devam ediyor

Madrid

Çiftçilerin bağlı olduğu sendikaların çağrılarıyla organize edilen eylemler kapsamında, ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesi başta olmak üzere Valensiya, Murcia, Extremadura ve Bask bölgelerinde traktörleriyle yola çıkan çiftçiler trafiği yavaşlattı veya yol kapattı.

Katalonya bölgesinde İspanya-Fransa sınırında yolu kapatan çiftçiler, yüzlerce kamyonun geçişini önledi.

Sendika temsilcilerinin, Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas ile gelecek hafta bir kez daha görüşmesi öngörülüyor.

Taleplerine karşı hükümetten ve Avrupa Birliği'nden somut adım atılmadıkça eylemlerini sürdüreceklerini vurgulayan çiftçiler, mart ayı içinde de büyük gösteriler düzenlemeyi planlıyor.

Aşırı sağcı grupların da destek verdiği eylemlerin son bulması için çiftçilerin başlıca talepleri şu şekilde sıralanıyor:

"AB Ortak Tarım Politikasının bürokrasisinin ve çevresel maliyetlerinin esnekleştirilmesi, tarladan markete kadar gıda zincirinde üretim maliyetlerinin karşılanmasına yönelik yeni ücretlendirmeyi belirleyecek yasal değişiklik, üçüncü ülkelerle ticarette aynı üretim şartlarının getirilmesi ve gıda ürünleri ithalatına ilişkin bir gözlemevinin oluşturulması, Fas'tan yapılan ithalatın daha fazla kontrol edilmesi, Mercosur ve Yeni Zelanda ile yapılan anlaşmaların ve Şili, Kenya, Meksika, Hindistan, Avustralya ile yürütülen müzakerelerin askıya alınması, kuraklık sorununa karşı yardım."

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