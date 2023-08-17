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Dünya

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda orman yangını nedeniyle 5 köy tahliye edildi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle 5 köy boşaltıldı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
İspanya'nın Kanarya Adaları'nda orman yangını nedeniyle 5 köy tahliye edildi

Ankara

The Independent gazetesinin haberine göre, Tenerife Adası'nda çıkan yangını söndürme ve risk altındakileri tahliye çabaları sürüyor.

Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo yaptığı basın toplantısında, "Yangın kontrolden çıkmış durumda. Tablo çok pozitif görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Yangında 1800 hektarlık alanın kül olduğunu söyleyen Clavijo, söndürme çalışmalarında 200'den fazla personelle 13 uçak ve helikopterin görev aldığını kaydetti.

Yangının tehdit oluşturduğu Arrate, Chivisaya, Media Montana, Ajafona ve Las Lagunetas köylerinin önlem olarak tahliye edilmesinin yanı sıra adanın kuzey kesimlerindeki dağlara giden yolların da geçici süreliğine kapatıldığı bildirildi.

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