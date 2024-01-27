Dolar
30.32
Euro
32.94
Altın
2,018.53
ETH/USDT
2,273.10
BTC/USDT
41,975.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu, tedavi gören çocukları ziyaret etti
logo
Dünya

İspanya'nın başkenti Madrid'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İspanya'nın başkenti Madrid'de Filistin'e destek için yürüyen binlerce kişi, uluslararası topluma "derhal ve kalıcı ateşkes için İsrail'e baskı yapması" çağrısında bulundu.

Şenhan Bolelli  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
İspanya'nın başkenti Madrid'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Diego Radames/AA

Madrid

"Madrid Filistin ile Üniter Asamblesi" adlı örgütün çağrısıyla organize edilen, toplamda 187 dernek ve kuruluşun destek verdiği gösteri için Avila, Barselona, Sevilya, Valladolid, Leon, Bilbao, Burgos'un da aralarında olduğu İspanya'nın 20 kentinden binlerce kişi Madrid'e geldi.

"Her zaman Filistin direnişiyle" başlığı altında kent merkezinde yapılan yürüyüşte Filistin bayrakları taşıyan İspanyollar, "İsrail'e boykot", "Bu bir savaş değil, soykırım", "Katil Netahyahu", "Özgür Filistin", "Adalet", "İsrail vuruyor, ABD ve AB sponsorluk yapıyor" sloganları attı.

Okunan manifestoda "derhal ve kalıcı ateşkes" çağrısı yapılırken İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgal ordusunu çekmesi, İsrail devletinin Filistin halkına uyguladığı soykırıma son vermesi, Gazze'ye uygulanan ambargoların kaldırılması, İsrail ile silah ticaretinin durdurulması ve bu ülkeye ekonomik yaptırımlar getirilmesi istendi.

Ayrıca İspanya hükümetinden İsrail ile tüm siyasi, diplomatik, ekonomik, kültürel, sportif ilişkileri kesmesi talep edildi.

Filistin halkının, "sömürgeleştirilmiş, apartheid ve etnik temizlik kurbanı bir halk olduğu" vurgulanan manifestoda, Birleşmiş Milletler kararlarında tanınan Filistin halkının direnişine her türlü imkanla tam destek verileceği bildirildi.

Yürüyüşe, aralarında Podemos partisi lideri İone Belarra'nın da olduğu, İspanya'daki sol görüşlü partilerden bazı milletvekilleri de katıldı.

Turizm fuarındaki İsrail standı önünde eylem

Diğer yandan Madrid'de düzenlenen uluslararası turizm fuarı Fitur'daki İsrail standı önünde eylem yapıldı.

Bir grup İspanyol, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında öldürülen sivil Filistinlilerin fotoğraflarını gösterip, İsrail'i soykırımla suçlayan sloganlar attı.

Fuarın ilk gününden itibaren stant çevresinde bulunan İsrailli güvenlik görevlileri eyleme müdahale etmeye çalışsa da göstericiler sloganlarını attıktan sonra protestolarını sonlandırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da trafik kazasında 3 koruma polisinden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı
İstanbul Boğazı'ndaki trafik, arızalanan gemi dolayısıyla çift yönlü askıya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti
Bakırköy'de iş insanı silahla yaralandı
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Benzer haberler

İspanya'nın başkenti Madrid'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İspanya'nın başkenti Madrid'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İspanya'da sıcaklık rekorlarının kırıldığı ocak ayında termometreler 27 dereceyi gösterdi

Greenpeace, Reina Sofia Müzesi'ndeki Filistin'e destek eyleminde, AA fotoğrafını kullandı

Madrid, 2026'dan itibaren Formula 1 takvimine eklenecek

Madrid, 2026'dan itibaren Formula 1 takvimine eklenecek
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, AB'den İsrail'e karşı adım atmasını istedi

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, AB'den İsrail'e karşı adım atmasını istedi
İspanya 2023'te 84 milyon turist ile rekor kırdı

İspanya 2023'te 84 milyon turist ile rekor kırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet