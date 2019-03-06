Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.15
Dolar
5.43
BIST 100
103,452.90
Altın
1,286.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya'dan Suudi Arabistan'a silah satışında yolsuzluk iddiası

İspanya'da kamu şirketi Defex tarafından 2005-2014 yıllarında Suudi Arabistan'a silah ve askeri malzeme satışında 11 sözleşmede yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Ulusal Mahkemede dava açılması için başvuruda bulunuldu.

Şenhan Bolelli   | 06.03.2019
İspanya'dan Suudi Arabistan'a silah satışında yolsuzluk iddiası

Madrid

İspanya'da Ulusal Mahkeme Hakimi Jose de la Mata tarafından yapılan başvuruda, Defex'in eski başkanı Jose Ignacio Encinas Charro ve aynı dönemde birlikte çalıştığı 8 yönetici, uluslararası ticari işlemlerde yolsuzluk, para aklama, evrakta sahtecilik ve suç örgütü oluşturmaktan suçlandı.

Defex'in 2005 ila 2014 yıllarında Suudi Arabistan ile imzaladığı 11 sözleşmenin toplam 48 milyon avrodan fazla değere sahip olduğu belirtildi.

Suçlanan eski Defex yöneticilerinin, sözleşmelerden yüzde 20'ye varan oranlarda komisyon aldıkları iddia edildi.

Defex hakkında Suudi Arabistan dışında Mısır, Brezilya, Angola ve Kamerun'la yapılan askeri malzeme satış sözleşmeleriyle ilgili de soruşturmalar yürütüldüğü bildirildi.

Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Angola ile ilgili yolsuzluk soruşturmalarında geçen hafta hazırladığı iddianamede Jose Ignacio Encinas Charro ve diğer eski Defex yöneticileri hakkında 35 yıl hapis cezası talep etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esed'in Tahran ziyareti ne anlama geliyor?
Ortadoğu: Yeni dünya düzeninin adının konulduğu, oyun bozucu coğrafya
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem
Kuzey Kore krizinde statüko devam edecek
Pulvama’dan Balakot’a Hindistan-Pakistan gerilimi

Benzer haberler

Almanya Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını uzattı

Almanya Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını uzattı

La Liga 4 yılda ekonomik gücünü ikiye katladı

ABD'li senatörlerden Trump yönetimine Kaşıkçı tepkisi

Pentagon'dan Suudi Arabistan için THAAD sistemi ihalesi

Pentagon'dan Suudi Arabistan için THAAD sistemi ihalesi

Rusya İsrail-Filistin toplantısına ev sahipliği yapacak

Rusya İsrail-Filistin toplantısına ev sahipliği yapacak
'Suudi Arabistan nükleer anlaşma için ABD'ye alternatif arayışına girebilir'

'Suudi Arabistan nükleer anlaşma için ABD'ye alternatif arayışına girebilir'