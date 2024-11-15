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Dünya

İspanya'da yaşlı bakım evinde çıkan yangında 10 kişi öldü

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Zaragoza kentinde bir yaşlı bakım evinde çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şenhan Bolelli  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
İspanya'da yaşlı bakım evinde çıkan yangında 10 kişi öldü

Madrid

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Aragon Özerk Bölgesi Hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberde, Villafranca de Ebro ilçesindeki "Jardines de Villafranca" adlı yaşlı bakım evinde yerel saatle 05.00'de yangın çıktığı belirtildi.

Yangın yerine hemen ambulans, itfaiye, jandarma, Sivil Yardım ekipleri ile psikologların gönderildiği, çevredeki hastanelerin alarma geçtiği ifade edildi.

Yetkililer, yangın sırasında yaşlı bakım evinde 82 kişinin bulunduğunu aktararak, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralı olduğunu kaydetti.

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