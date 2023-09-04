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Dünya

İspanya'da ulaşımda aksamaya yol açan şiddetli yağışlar sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi kayboldu

İspanya'nın orta ve güney bölgelerini iki gündür etkisi altına alan şiddetli yağışlar sebebiyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Şenhan Bolelli  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
İspanya'da ulaşımda aksamaya yol açan şiddetli yağışlar sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi kayboldu Fotoğraf: Ahmet Abbasi/AA

Madrid

Castilla La Mancha hükümet başkanı Emiliano Garcia Page, Toledo kentinin Casarrubios del Monte ilçesinde şiddetli yağışların ciddi hasarlara neden olduğunu, araçta mahsur kalan bir kişinin öldüğünü açıkladı.

Aynı bölgede jandarmanın hasar gören araçta bir erkeğin cansız bedenini bulduğu belirtildi.

Madrid'in Aldea del Fresno ilçesinde Alberche Nehri'ne düşen araçtaki çocuğun bir gün sonra ağacın üzerinde bulunduğu, kaybolan babasına ise halen ulaşılamadığı bildirildi.

Başkent Madrid ve Toledo'da toplam 3 kişinin kayıp olduğu bilgisi verildi.

Şiddetli yağışlar, en çok İspanya'nın ortalarında kalan Madrid ve Castilla La Mancha bölgelerini etkiledi. Bazı yol ve köprülerin çöktüğü Castilla La Mancha, Castilla y Leon, Madrid, Extremadura bölgelerinde çok sayıda ara yolun ulaşıma kapandığı, Madrid-Endülüs ve Madrid-Castilla La Mancha hızlı tren seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

Seferlerin iptal edilmesinden veya ertelenmesinden ötürü özellikle Madrid ve Sevilya tren istasyonlarında yüzlerce kişinin beklediği, aralarında istasyonda sabahlayanların da olduğu gözlendi.

Yağışlar sebebiyle birçok ev ve iş yerini su bastı, tarım arazilerinin su içinde kaldığı, hasarın büyük olduğu bildirildi.

Meteoroloji uzmanları, yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren ülkeyi terk edeceğini duyurdu.

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