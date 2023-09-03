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Dünya

İspanya'da şiddetli yağış yaşamı felç etti

İspanya'nın özellikle orta ve doğu bölgelerini etkisi altına alan şiddeti yağış yaşamı felç etti.

Şenhan Bolelli  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
İspanya'da şiddetli yağış yaşamı felç etti

Madrid

Başkent Madrid ve Toledo kentlerinde "kırmızı alarma" geçilirken, çok sayıda tren seferi iptal edildi ve bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Rekor oranda yağışın beklendiği Madrid'de yerel yönetim, vatandaşların cep telefonlarına mesaj göndererek, şiddetli yağıştan dolayı mecbur kalmadıkça arabalarını kullanmamalarını ve evde kalmalarını istedi.

Castilla La Mancha, Valensiya ve Katalonya bölgelerinde de yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, ağaçlar devrildi.

Diğer yandan metrekareye 100 litreden fazla yağışın düştüğü Huesca kentinde 31 ve 34 yaşlarında iki dağcının hayatını kaybettiği açıklandı. Jandarma yetkilileri henüz resmilik kazanmasa da bu kişilerin ölüm nedenlerinin kötü hava şartları olduğunun sanıldığını duyurdu.

Ayrıca La Liga'nın 3. haftasında bu akşam oynanması gereken Atletico Madrid-Sevilla maçı da ertelendi.

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