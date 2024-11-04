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Dünya

İspanya'da şiddetli yağış Katalonya bölgesini de vurdu

İspanya'da son bir haftadır etkili olan şiddetli yağış, bu kez ülkenin kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesini vurdu.

Şenhan Bolelli  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
İspanya'da şiddetli yağış Katalonya bölgesini de vurdu

Madrid

Barselona, Girona ve Tarragona kentlerinde dün akşam başlayan ve bugün öğle saatlerine kadar devam eden şiddetli yağıştan dolayı özellikle ulaşım felce uğradı.

İspanya havaalanları işletme müdürlüğü AENA'dan verilen bilgilerde, Barselona Uluslararası Havalimanı'nda metrekareye 81 litre yağışın düştüğü, havaalanının birçok bölgesini ve park alanlarını su bastığı bildirildi.

Yetkililer, yağışın verdiği zarardan dolayı en az 50 uçuşun iptal edildiğini, 17 uçak inişinin de başka havaalanlarına yönlendirildiğini kaydetti.

Ayrıca olası bir kazanın önüne geçmek için demir yolları şirketi Renfe, Katalonya'daki tüm banliyö seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu.

Katalonya özerk yönetim hükümeti yetkilileri de Barselona'da bazı metro seferlerinin durdurulduğunu belirterek halka temkinli olması uyarısında bulundu.

Şiddetli yağıştan dolayı bazı yolları su bastığı, otoyolların giriş ve çıkışlarında kilometrelerce kuyruk oluştuğu da görüldü.

Barselona-Tarragona hızlı tren hattı seferleri de durduruldu.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışın öğleden sonra bölgeyi terk edeceği tahmininde bulundu.

İspanya'da 29 Ekim'de ülkenin doğu ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu selden dolayı Valensiya bölgesi başta olmak üzere en az 217 kişi hayatını kaybetmişti.

Valensiya'da arama, kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

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