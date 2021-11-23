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Dünya

İspanya'da metal işçilerinin grevinde polis ile göstericiler çatıştı

Şenhan Bolelli   | 23.11.2021
İspanya'da metal işçilerinin grevinde polis ile göstericiler çatıştı

Madrid

İspanya'nın güneybatısındaki Cadiz kentinde 29 bin metal işçisinin 8. gününe giren grevinde yapılan gösteriye polis müdahale etti.

Toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesinde bir yıldır yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlanamamasının ardından 16 Kasım'dan başlayarak süresiz greve giden metal işçileri, Cadiz'de bugün de sokaklara döküldü.

Kent merkezinde organize edilen yürüyüşe lise öğrencilerinin bağlı olduğu örgütlerin yanı sıra sağlık personelleri ve bazı vatandaşlar da destek verdi.

Öğrenciler arasından bir grup, çöp bidonlarından yolda kendilerine barikat kurup polise şişe ve taş attı. Bunun üzerine olaylara müdahale eden polis, gaz ve ses bombasının yanı sıra plastik mermi de kullandı.

Çıkan olaylarda hafif yaralananların olduğu belirtildi.

Metal işçilerinin grevi ilk günden bu yana şiddet olaylarına sahne oluyor.

Grev 29 bin metal işçisini ve aralarında Navatia, Airbus ve Dragados gibi büyük firmaların da olduğu bölgedeki 5 bin 600 kadar işletmeyi etkiliyor.

Bölgedeki en önemli endüstri olan metal sektöründe, 2021-2023 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde işçilerin maaş artışı taleplerini iş verenler, yüksek bulup kabul etmiyor.

Metal işçileri sendikaları, 2021'de yüzde 2, 2022'de yüzde 2,5, 2023'te yüzde 3 maaş artışı ve yıllık çalışma sürelerinde 4 saat daha az çalışma talep ediyor.

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