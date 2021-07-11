Euro
10.29
Dolar
8.66
BIST 100
1,378.28
Altın
1,808.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya'da kabine değişikliği yapıldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dışişleri Bakanlığı dahil olmak üzere 7 pozisyonda değişiklikler yapıldığını açıkladı.

Ekip   | 11.07.2021
İspanya'da kabine değişikliği yapıldı

Ankara

Başbakan Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, kabinede değişikliğe gittiklerini söyledi.

Bakanlar ve bakan yardımcılığının da olduğu 7 pozisyonda değişiklik yapıldığını kaydeden Sanchez, daha genç isimlerin göreve geldiğini ve kabinenin "gençleştirildiğini" ifade etti.

Sanchez, yeni kabinenin ekonomik iyileşme, işsizlik ve Avrupa Birliği (AB) kurtarma fonlarının yönetimine odaklanacağını belirtti.

Değişiklik kapsamında Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo görevden ayrılırken, yerini Ekonomi Bakanı Nadia Calvino aldı.

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya da görevini İspanya'nın Paris Büyükelçisi Jose Manuel Albares'e devretti.

Ulaştırma, Adalet, Bilim Kültür ve Eğitim bakanları da değişti.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş, sağlık sisteminin yükünü kısmen hafifletiyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte 387 bin 105 aşı uygulandı
Polonya, Türkiye'den dönenlere karantinayı kaldırıyor

Benzer haberler

İspanya'da kabine değişikliği yapıldı

İspanya'da kabine değişikliği yapıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya

Getir, İspanyol hızlı market teslimat uygulaması BLOK'u satın aldı

İspanya EURO 2020'de gol yağmuruyla çeyrek finalde

İspanya EURO 2020'de gol yağmuruyla çeyrek finalde