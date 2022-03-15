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Dünya

İspanya'da, ilk kez bir Rus oligarka ait lüks yata el konuldu

İspanya, Barselona'daki limanda demirli Rus oligarka ait 140 milyon avro değerindeki lüks yata el koydu.

Şenhan Bolelli   | 15.03.2022
İspanya'da, ilk kez bir Rus oligarka ait lüks yata el konuldu

Madrid

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın iş birliğinde bulunduğu Rus oligarklardan biri olan ve bir kamu silah şirketinin başkanlığını yapan Sergey Chemezov'a ait olduğu belirtilen "Valerie" adlı 85 metrelik yata, Barselona Limanı'nda el konulduğu açıklandı.

Başbakan Pedro Sanchez, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu yatın "Rus oligarkların önde gelen isimlerinden birine ait olduğunu ve değerinin 140 milyon avroyu bulduğunu" söyledi.

Sanchez, "Putin rejimine ve oligarklara yönelik yaptırımların etkili olduğunu ve devamının geleceğini" ifade ederek, "Bu yolsuzluk sisteminde Rus halkına baskı yaparak kendilerini zenginleştiren Putin'e, rejimine ve oligarklarına karşı güçlü ve kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz." dedi.

Başbakan Sanchez, NATO'nun talep ettiği gibi İspanya'nın savuma harcamalarını artıracağını ve gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sine çıkaracağını duyurdu.

İspanya, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez bir Rus oligarka ait yata el koydu.

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