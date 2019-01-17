İspanya'da hayvanlar 'kutsandı'

Hristiyan geleneği olan "Aziz Anton Günü" dolayısıyla Madrid'deki bir kiliseye getirilen kedi, köpek, tavşan, kuş, kaplumbağa gibi hayvanlar rahip tarafından kutsandı.

Fotoğraf: AA/Burak Akbulut

MADRİD

İspanya'da Hristiyan geleneği olan ve hayvanları koruduğuna inanılan "Aziz Anton Günü" dolayısıyla Madrid'deki bir kiliseye getirilen hayvanlar kutsandı.

Madrid'deki hayvansever dindar Katolikler, kentteki Aziz Anton Kilisesi'nde gün içinde yapılan ayinlere evde besledikleri hayvanlarıyla geldi. Kedi, köpek, tavşan, kaplumbağa, kuş, dağ gelinciği gibi hayvanlarını kiliseye getiren Madridliler, ayin sonrasında rahip Angel tarafından kutsandı.

❮ ❯ İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı İspanya'nın başkenti Madrid'de evcil hayvanlara adanan "San Anton" dini bayramı kapsamında San Anton kilisesinde ayin düzenlendi. Ayine evcil hayvanlarını getiren İspanyollar, kedi, köpek, kuş, kablumbağa türündeki hayvanlarını rahibe kutsattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı ) 17.01.2019 Burak Akbulut 1 / 18

Kutsanan evcil hayvanların yıl boyunca sağlıklı ve sevgi dolu olacağına inanılıyor.

Öte yandan Aziz Anton Günü dolayısıyla Madridliler evcil hayvanlarıyla kilise etrafındaki sokaklarda toplu yürüyüş yaptı.

Muhabir: Şenhan Bolelli