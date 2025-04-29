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Dünya

İspanya'da elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

İspanya'da dünden bu yana devam eden elektrik kesintisinin neredeyse tamamen giderildiği belirtildi.

Muhammed Emin Canik  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
İspanya'da elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

İstanbul

İspanya elektrik şirketi Red Electrica'dan yapılan açıklamada, trafo merkezlerinin tamamının faaliyete geçtiği, bakım işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

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İspanya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 99,16'sının karşılandığı vurgulanan açıklamada, üretimin 21 bin 265 megavat olduğu ifade edildi.

Ülkedeki demir yolu işletim şirketlerinden yapılan açıklamada, banliyö trenlerinin yüzde 50 ile 60 arasındaki yoğunlukta çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

İspanya haber ajansı EFE'nin haberinde, elektrik kesintisinden etkilenen 126 trenin 123'ünden yolcuların tahliyelerinin tamamlandığı bilgisi verildi.

Madrid Metrosu da çeşitli hatlarda yeniden hizmet vermeye başladı.

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, aksamalar ve başlayacak ticari tren seferleri hakkında bilgi vererek, bazı bağlantılar harici yüksek hızlı trenin de çalışacağını duyurdu.

Portekiz'de 6,2 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlandı

Portekiz haber ajansı Lusa'ya göre, elektrik şirketi E-Redes gece yarısı itibarıyla 424 trafo merkezinin kısmen faaliyete geçtiğini açıkladı.

Ülkede 6,2 milyon müşteriye elektrik hizmeti sağlandığını duyuran şirket, normale dönüşün ne zaman olacağının belli olmadığını ifade etti.

Dün, İspanya ve Portekiz'i geniş çaplı etkileyen elektrik kesintileri baş göstermiş ve hayatı durma noktasına getirmişti.

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