İspanya'da düzensiz göçmen dramı: 12 ölü, 12 kayıp

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Akdeniz'in batısında İspanya ile Fas arasındaki Alboran Denizi'nde düzensiz göçmen taşıyan tekne bulunduğu, teknedeki 12 kişinin öldüğü, 12 kişinin de kayıp olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İspanya Kızıl Haç örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sahil Güvenlik ekiplerinin Alboran Denizi'nde tespit ettiği teknedeki düzensiz göçmenlerden biri hamile kadın olmak üzere 12'sinin öldüğü, 12'sinin kaybolduğu, 31'inin ise kurtarıldığı belirtildi.

Düzensiz göçmenlerden 11'inin cesedinin tekne içinde bulunduğu, birinin ise hastanede hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, düzensiz göçmenlerin nasıl öldüklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Yetkililer, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 18 Aralık'ta Fas sahillerinden yola çıktığını açıklarken, bölgede düzensiz göçmen taşıyan 3 teknenin daha arandığını duyurdu.

- Siyasi partilere "göçmenlere karşı ayrımcı ve milliyetçi söylemleri durdurun" çağrısı

Öte yandan İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, mecliste bugün yapılan "muhalefetten hükümete sorular" oturumunda yaptığı konuşmada, mecliste grubu olan tüm siyasi partilere "göçmenlere karşı ayrımcı ve milliyetçi söylemleri durdurun" çağrısı yaptı.

Borrell ayrıca Fas'ın Marakeş kentinde 11 Aralık'ta yapılan kongrede İspanya'nın da imza attığı Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Paktı'nın "iyi yazılmış, etkili ve kapsamlı bir metin olduğunu" söyledi.

İspanya'ya deniz yoluyla gelen düzensiz göçmen sayısında bu yıl rekor bir artış gözlendiği, ülkeye 15 Ekim'e kadar olan dönemde toplam 43 bin 467 düzensiz göçmenin geldiği ve bunun 2017'nin aynı dönemine oranla yüzde 200 daha fazla olduğu bildirilmişti.

Muhabir: Şenhan Bolelli



