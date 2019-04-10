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Dünya

İspanya'da dindar Katoliklerin sayısı azalıyor

İspanya'da dindar Katoliklerin sayısı son yıllarda büyük bir düşüşe girerken, dindar olmadığını söyleyen gençlerin oranının yüzde 48,9'u bulduğu belirtildi.

Şenhan Bolelli   | 10.04.2019
İspanya'da dindar Katoliklerin sayısı azalıyor

Madrid

Ferrer i Guardia Vakfının açıkladığı 2018 yılı "Laiklik Raporu"na göre, 1980 yılında yüzde 8,5 düzeyinde bulunan dindar olmayan İspanyolların oranı 2018'de yüzde 27'ye çıktı. Ülkede 18-24 yaş aralığındaki gençlerde 2005 yılında yüzde 35 civarında olan dindar olmama oranı ise geçen yıl yüzde 48,9'a kadar yükseldi. İspanya'da gençlerin dinden uzaklaşmaları kilise evliliğine de yansırken, 1992 yılında yüzde 20,6 olan medeni evlilik oranının 2018'de yüzde 79,4'e çıktığı görüldü.

Rapora göre, Katolik inancına göre dini vecibelerini yerine getiren dindarların oranı ise 2000 yılında yüzde 50,4 iken, geçen yıl yüzde 26,6'ya düştü.

"Tarihi bir oran"

Raporu değerlendiren Ferrer i Guardia Vakfı Başkanı Silvia Luque, "İspanyolların yüzde 27'si dindar olmadığını söylüyor. Bu tarihi bir oran." dedi.

Avrupa Sosyal Taraması'nın raporuna atıfta bulunan Luque, İspanya'nın dindar sayısı olarak giderek Fransa'ya yakınlaştığını ifade etti. Luque, şunları kaydetti:

"Avrupa Sosyal Taraması'nın raporuna göre, Avrupa'da en dindar ülke yüzde 91'lik oranla Polonya. Bunun ardından Litvanya (yüzde 88), İtalya ve İrlanda (yüzde 74), Portekiz ve Avusturya (yüzde 73) ile İspanya (yüzde 69) geliyor. Fransa'da halkın sadece yüzde 53'ü kendini dindar olarak tanımlıyor. İspanya'da, diktatör Franco döneminde 40 yıl boyunca zorunlu olan dindarlıktan sonra Francocu milliyetçi katolikçiliğin daha az etkisi altında kalan yeni nesil ile Fransa'ya yaklaşıyor."

Luque, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel taciz skandallarının etkisinin henüz son raporlara yansımadığını vurgulayarak, bu olayın Avrupa halkını dindarlıktan daha da uzaklaştırabileceğinin altını çizdi.

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