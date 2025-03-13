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Dünya

İspanya'da Batı Avrupa'daki en eski insan kalıntısı bulundu

İspanya'nın kuzeyindeki Burgos kentine bağlı Atapuerca bölgesinde 1,1 ila 1,4 milyon yıllık olduğu belirtilen, Batı Avrupa'nın en eski insan kalıntısı bulundu.

Şenhan Bolelli  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
İspanya'da Batı Avrupa'daki en eski insan kalıntısı bulundu

Madrid

Atapuerca'da çalışan İspanyol bilim insanlarının Nature dergisinde yayımlanan makalesinde, 1,1 ila 1,4 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtilen yüz kemikleri fosilinin, Avrupa'da şimdilik "Homo affinis erectus" olarak sınıflandırılan yeni bir insan türüne karşılık geldiği ifade edildi.

Bilim insanları bu bulgunun erken Pleistosen döneminde Batı Avrupa'da en az iki türün bulunduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Bu zamana kadar Batı ve Orta Avrupa'daki en eski insan türünün "Homo antecessor" olarak bilindiği, yeni buluşla Avrupa kıtasına ulaşan ilk türün "Homo affinis erectus" olduğu kaydedildi.

Batı Avrupa'da insan yerleşimlerinin en eski kanıtı Atapuerca bölgesinde bulunmuştu.

Yaklaşık 860 bin yıl öncesine ait en eski fosiller, 1994 yılının yazında Atapuerca'daki La Gran Dolina bölgesinde ortaya çıkarılmış ve yeni bir tür olan Homo antecessor'un altı bireyinin (iki çocuk, iki ergen ve iki yetişkin) kalıntılarının ortaya çıkarıldığı bu keşif, bilim insanlarınca tarihi olarak nitelendirilmişti.

Avrasya'ya ilk kez en az 1,8 milyon yıl önce hominidlerin yerleştiğine inanılıyor.


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