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Dünya

İspanya, Ukraynalı mültecilere aylık 410 dolar yardım sağlayacak

İspanya, Ukraynalı mültecilere aylık 410 dolar yardım yapacağını açıkladı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 02.08.2022
İspanya, Ukraynalı mültecilere aylık 410 dolar yardım sağlayacak

Ankara

İspanya Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığına göre, İspanya'daki Ukraynalı mültecilere 410 dolar para yardımı sağlanacak.

Yardımdan, geçici koruma altındaki ve yeterli maddi imkanlara sahip olmayan sığınmacılar faydalanabilecek.

Bunun yanı sıra ailelerde her bir küçük çocuk için 102 dolar daha destek verilecek.

İspanya hükümeti, temmuzda, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana savaştan kaçan 130 binden fazla Ukraynalının geçici koruma altına alındığını bildirmişti.

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