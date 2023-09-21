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Dünya

İspanya meclisinde ortak diller artık her zaman kullanılacak

İspanya Meclisi, İspanyolca dışında ülkenin resmi ortak dilleri Baskça, Katalanca ve Galiçyacanın meclis içinde kalıcı olarak kullanılmasını garanti eden yönetmelik değişikliğini kabul etti.

Şenhan Bolelli  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
İspanya meclisinde ortak diller artık her zaman kullanılacak

Madrid

Ortak dillerin mecliste kullanımıyla ilgili değişiklik önergesi 170'e karşı 180 oyla kabul edildi.

Meclisteki oylamada, sol görüşlü siyasi partiler ile ayrılıkçı Bask, Katalan ve Galiçya'daki partiler "evet" derken, birinci parti konumundaki sağ görüşlü Halk Partisi (PP), aşırı sağcı Vox ve Navarra Halk Birliği (UPN) karşı oy kullandı.

Meclis Divanı'nın kararıyla ortak diller 19 Eylül'den bu yana kullanılmaya başlanmış ve bunun için meclise tercüman ve yeni teknik ekipman alınmıştı.

Bugünkü oylama sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Vox partisinin lideri Santiago Abascal, Sosyaslit İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'i "ayrılıkçılarla birlikte darbeye hazırlanmak, meclisi ve mahkemeleri küçük düşürmek, (Carles Puigdemont'u kastederek) kaçaklarla pazarlık yapmakla" suçladı.

İspanya'da resmi ortak diller Baskça, Katalanca, Galiçyaca ve Valensiyaca bu zamana kadar zaten bulundukları özerk bölgelerin yerel parlamentolarında ve resmi kurumlarında konuşulup, okullarda öğretiliyor.

Bu dillerin mecliste kullanılması tartışması, 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimler sonrasında oluşan ve siyasi istikrarsızlığa yol açan hükümet kurma sorunundan kaynaklanmıştı.

Ayrılıkçı Katalan partiler, olası bir sol koalisyon hükümeti kurulmasına destek vermek için ortak dillerin mecliste kullanımını ve ayrılıkçı Katalan siyasetçiler için af çıkartılmasını şart koşmuştu.

İspanya'da Kral 6. Felipe tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen PP lideri Alberto Nunez Feijoo'nun, 26-27 Eylül'de meclisten isteyeceği güven oyunu alamaması ve hükümeti kurma görevinin Sanchez'e geçmesi bekleniyor.

Sumar partisiyle koalisyon kurabilmek için ayrılıkçı Bask ve Katalan siyasi partilerle görüşmelerini sürdüren Sanchez, "Katalonya'daki normalleşme politikasına sadık kalacağım." diyerek olası bir af için de yeşil ışık yaktı.

Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) liderlerinden olan ve 1 Ekim 2017'de Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı siyaset yasağı bulunan Oriol Junqueras da hafta başında yaptığı açıklamada, "Af konusunda anlaşıldı." demişti.

İspanya'nın ana gündemi olan ayrılıkçı Katalan siyasetçilere af getirilmesi konusu bir taraftan anayasallık diğer taraftan da sağ partiler tarafından ulusal egemenlik üzerinden tartışılıyor.

PP, 24 Eylül pazar günü Madrid'de olası bir affa karşı büyük bir gösteri yapacağını duyurdu.

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