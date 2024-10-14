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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İspanya, İsrail'e silah satışlarının durdurulması çağrısı yaptı

İspanya Başbakanı Sanchez, uluslararası topluma, İsrail'e silah sevkiyatını derhal askıya alması yönünde çağrıda bulundu.

Zeynep Katre Oran  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
İspanya, İsrail'e silah satışlarının durdurulması çağrısı yaptı

Ankara

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, uluslararası topluma, İsrail'e silah sevkiyatını derhal askıya alması yönünde çağrıda bulunarak, "Uluslararası toplumun uyanmasının ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun güç kullanarak yeni bir bölgesel düzen dayatma talebine karşı kararlılıkla hareket etmesinin zamanı geldi." dedi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, "World in Progress Barcelona" adlı etkinlikte konuşan Sanchez, Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'da meydana gelen çatışmaların görmezden gelinmemesini isteyen Sanchez, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere (BM) desteğini sürdürmesi ve İspanya'nın yaptığı gibi İsrail'e silah sevkiyatını derhal askıya alması çağrısında bulundu.

Sanchez, "Uluslararası toplumun uyanmasının ve Netanyahu'nun güç kullanarak yeni bir bölgesel düzen dayatma talebine karşı kararlılıkla hareket etmesinin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) Lübnan'ın güneyinden çekilmesini talep eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösteren Sanchez, "İspanya, Netanyahu'nun açıklamasını şiddetle kınamaktadır. UNIFIL güçlerinin Lübnan'dan çekilmesi söz konusu olamaz." dedi.

Sanchez, iki devletli çözümü, Orta Doğu'daki çatışmayı sonlandıracak "tek olası çözüm" olarak nitelendirdi ve uluslararası düzenin ortak normlar üzerine kurulması gerektiğini belirtti.

Netanyahu, UNIFIL'ın Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istedi

Başbakan Netanyahu, dünkü açıklamasında, UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çıkartılması gerektiğini öne sürmüştü.

İsrail ordusunun daha önce de aynı talepte bulunduğunu söyleyen Netanyahu, geri çekilme taleplerinin reddedilmesinin UNIFIL askerlerini Hizbullah'ın "rehinesi" haline getirdiğini iddia etmişti.

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu. 11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

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