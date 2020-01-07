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Dünya

İspanya Bağdat'taki bir grup askerini güvenlik gerekçesiyle Kuveyt'e kaydırdı

İspanya, NATO misyonu kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yapan 13 İspanyol askerinden 10'unu güvenlik gerekçesiyle Kuveyt'e kaydırdı.

Şenhan Bolelli   | 07.01.2020
İspanya Bağdat'taki bir grup askerini güvenlik gerekçesiyle Kuveyt'e kaydırdı

Madrid

İspanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, mevcut durumda Bağdat'ta sadece 3 İspanyol askerinin kaldığı, diğer 10'unun Kuveyt yolunda olduğu bildirildi. 

Söz konusu gelişmenin, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından yaşananlar kapsamında NATO'nun Irak'taki personelinin bir kısmını geçici olarak ülke içindeki ve dışındaki farklı yerlere yerleştirme kararıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Ayrıca, NATO misyonu kapsamında Bağdat'ın güneydoğusundaki üste bulunan 550 İspanyol askerinin durumunda hiçbir değişiklik bulunmadığı ifade edildi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles de Irak'taki İspanyol askerlerinin durumuyla ilgili alınacak her türlü kararın "NATO veya koalisyon güçleri şemsiyesi altında olacağını" söyledi.

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