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Dünya

İslami Cihad, kuruluşunun 39. yıl dönümünü kutladı

İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, "Filistin'deki direniş, Filistin toprakları üzerindeki haklarımızı geri kazanmamızın tek yolu ve Siyonist düşmana yönelik cihadımızın önemli bir parçası." dedi.

Gülşen Topçu   | 05.10.2019
İslami Cihad, kuruluşunun 39. yıl dönümünü kutladı

Istanbul

İslami Cihad, kuruluşunun 32. yıl dönümünü kutladı

Filistin İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 32. yıl dönümü münasebetiyle Gazze kentinde etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında düzenlenen yürüyüşe yüzlerce Filistinli katıldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Filistin İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 39. yıl dönümü münasebetiyle Gazze'de etkinlik düzenledi.

Hareketin Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, etkinliğe video konferans yöntemiyle katıldı. Nehale konuşmasında, İslami Cihad'ın, "Filistin'e giden yolun direnişten geçtiği" yönündeki ilkesinden taviz vermediğini göstermek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

"Filistin'deki direniş, Filistin toprakları üzerindeki haklarımızı geri kazanmamızın tek yolu ve Siyonist düşmana yönelik cihadımızın önemli bir parçası." diyen Nehale, hareketin askeri kanadı olan Kudüs Seriyyeleri ile birlikte Filistin halkına gelebilecek her türlü saldırıya karşı koymaya hazır olduğunu ifade etti.

Bazılarının "Filistinli grupların İsrail'le barış yapabileceği ama kendi aralarında uzlaşma yapamayacağı" yönünde kanaat taşıdığına işaret eden Nehale, Filistinli grupları bölünmeyi sonlandırarak birlik olmaya çağırdı.

AA muhabirine konuşan İslami Cihad'ın önde gelen isimlerinden Nafiz Azzam ise düzenledikleri etkinlikle Filistin hakları ve ilkelerine olan bağlılıklarını vurguladıklarını kaydetti.

Azzam, İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine yönelik mükerrer müdahalelerinin Filistin halkının iradesini kıramayacağını sözlerine ekledi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen yürüyüşe ise yüzlerce Filistinli katıldı. Gazze'deki ana caddelerde toplanan Filistinliler İslami Cihad'a ve Filistin direnişine olan bağlılıklarını ifade eden pankartlar taşıdı. Yürüyüşte İslami Cihad bünyesindeki askeri unsurlar da hazır bulundu. 

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