Euro
6.34
Dolar
5.76
BIST 100
104,828.20
Altın
1,465.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İslami Cihad: Gazze'de ateşkes sağlandı

İslami Cihad Hareketi, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile ateşkese varıldığını duyurdu.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Gülşen Topçu   | 14.11.2019
İslami Cihad: Gazze'de ateşkes sağlandı Fotoğraf: Ali Jadallah /AA

Gazze

İslami Cihad sözcüsü Musab el-Bureym, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ile Mısır ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını ve bunun yerel saatle 05.00'te yürürlüğe girdiğini söyledi.

Bureym, ateşkesin, İslami Cihad'ın daha önce öne sürdüğü şartlar doğrultusunda gerçekleştiğini ifade etti.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, daha önce yaptığı açıklamada, ateşkes sağlanması için "suikastların durdurulması, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılanların hedef alınmaması ve 2018'in sonunda Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda Gazze'deki ablukanın kaldırılması konusunda İsrail'le varılan uzlaşmanın uygulanması" şartlarını getirdiklerini söylemişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Macron’un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye
Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri
F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutu
Yeni toplumsal hareketler ve stratejik iletişim
Bolivya’da siyasal darbe

Benzer haberler

İslami Cihad: Gazze'de ateşkes sağlandı

İslami Cihad: Gazze'de ateşkes sağlandı

İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 32'ye yükseldi

İslami Cihad İsrail ile ateşkes için şart koştu

BM'den Gazze'de tırmanan "tehlikeli gerginlik" konusunda uyarı

BM'den Gazze'de tırmanan "tehlikeli gerginlik" konusunda uyarı

Gazze'deki Kudüs Seriyyeleri: Roketlerimiz İsrail'in kalbine ulaştı

Gazze'deki Kudüs Seriyyeleri: Roketlerimiz İsrail'in kalbine ulaştı
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye Batı Şeria'dan destek

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye Batı Şeria'dan destek