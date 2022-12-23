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Dünya

İslamabad'da düzenlenen intihar saldırısında bir polis hayatını kaybetti

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen intihar saldırısında 1 polis öldü, 5 polis yaralandı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 23.12.2022
İslamabad'da düzenlenen intihar saldırısında bir polis hayatını kaybetti Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Başkentin I-10 sektöründe devriye gezen polis ekibi, şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, araçtaki bombayı patlattı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir emniyet mensubu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 5 polisin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan Talibanı (TTP), 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Örgüt, o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

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