Dolar
19.40
Euro
21.27
Altın
2,005.97
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Dünya

İslam dünyasında birçok ülke Ramazan Bayramı'nı cuma günü kutlayacak

Aralarında Suudi Arabistan, Mısır, Irak ve Filistin'in de bulunduğu 10 ülke, cuma günü Ramazan Bayramı'nı kutlayacağını ilan ederken, İran ile Umman ise hilalin görülmediğini ve dolayısıyla bayramın 22 Nisan cumartesi günü başlayacağını duyurdu

Muhammed Emin Canik  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
İslam dünyasında birçok ülke Ramazan Bayramı'nı cuma günü kutlayacak Fotoğraf: Amarjeet Kumar Singh/AA

Istanbul

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Bahreyn, Mısır, Filistin, Kuveyt, Lübnan ve Irak Ramazan Bayramın'ı cuma günü kutlayacaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Şevval ayının hilalinin görülmesi üzerine cuma günü bayramın ilk günü olduğunu duyurdu.

Katar, BAE, Yemen, Bahreyn, Mısır, Filistin, Kuveyt, Lübnan ve Irak'taki yetkili mercilerden yapılan açıklamalarda, 20 Nisan'ın ramazan ayının son günü olarak tespit edildiği ve 21 Nisan'ın Şevval ayının ilk günü Ramazan Bayramı olarak kutlanacağı belirtildi.

Öte yandan, Umman ve İran'daki merciler, Şevval ayı hilalinin görülemediği için ramazan ayının 30 güne tamamlanacağını, 21 Nisan cuma gününün ramazan ayının son günü olduğunu ve Ramazan Bayramı'nın 22 Nisan cumartesi günü kutlanacağını açıkladı.

Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini değil kendi ülkelerinde görülmesini esas alması nedeniyle bayram farklı günlerde kutlanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop bazı ülkelerin meclis ve senato başkanları ile telefonda bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdeler olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceğiz
Şehit polis memuru Musa Keskin Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 2 bin 431 personel alımı yapılacak

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop bazı ülkelerin meclis ve senato başkanları ile telefonda bayramlaştı

TBMM Başkanı Şentop bazı ülkelerin meclis ve senato başkanları ile telefonda bayramlaştı

İslam dünyasında birçok ülke Ramazan Bayramı'nı cuma günü kutlayacak

Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor

Kara yollarında bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

Kara yollarında bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı
İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de helikopterle trafik denetimi yaptı

İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de helikopterle trafik denetimi yaptı
Ramazan Bayramı'nda 164 bin 686 jandarma, emniyet ve sahil güvenlik personeli görev yapacak

Ramazan Bayramı'nda 164 bin 686 jandarma, emniyet ve sahil güvenlik personeli görev yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet