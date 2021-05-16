Euro
10.27
Dolar
8.46
BIST 100
1,441.33
Altın
1,843.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Filistin Saldırı Altında

İskoçya'nın Glasgow kentinde, İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi

İskoçya'nın Glasgow kentinde, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi.

Hasan Esen   | 16.05.2021
İskoçya'nın Glasgow kentinde, İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi

Greater London

Binlerce protestocu, yerel saatle 13.00'te (TSİ 15.00) George Meydanı'nda toplandı.

"İsrail'i boykot ve izole edin" ve "Gazze'de ablukaya son verin", "İsrail ve ABD, bugün kaç tane çocuk öldürdün?" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "İşgale son" sloganları attı.

İsrail'in çocuklar başta olmak üzere sivilleri hedef alan saldırılarının durdurulmasını isteyen göstericiler, hem yetkililere hem de dünya kamuoyuna yaşananlar karşısında sessiz kalmamaları çağrısı yaptı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, daha sonra İsrail'in saldırılarına ilişkin haberlerinde taraf tutmakla suçladıkları BBC'nin binasına doğru yürüyüşe geçti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 52'si çocuk, 181 Filistinli hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 585 bin 709'a yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 450 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 724 bine yaklaştı
İran'da son 24 saatte 303 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Peru’da, Kovid-19 salgınında ölü sayısının artması nedeniyle mezarlıklarda yer kalmadı

Benzer haberler

İsrail'in saldırılarında 58'i çocuk, 192 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in saldırılarında 58'i çocuk, 192 Filistinli hayatını kaybetti

Netanyahu, ABD'nin kendilerini desteklediğini söyledi

TBMM Başkanı Şentop: İsrail'e artık 'dur' demenin, Filistin'i haklı davasında desteklemenin vakti gelmiştir

İsrailli 180'i aşkın entelektüel ve bilim insanından UCM'ye 'İsrail'e güvenmeyin' mektubu

İsrailli 180'i aşkın entelektüel ve bilim insanından UCM'ye 'İsrail'e güvenmeyin' mektubu
İsrail basını: İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'de ateşkes gündeme gelmedi

İsrail basını: İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'de ateşkes gündeme gelmedi
İskoçya'nın Glasgow kentinde, İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi

İskoçya'nın Glasgow kentinde, İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi