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Dünya

İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf: İngiltere'deki yaşam standartları anormal derecede düşük

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, İngiltere'deki yaşam standartlarının "anormal derecede düşük" olduğunu belirtti.

Zuhal Demirci  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf: İngiltere'deki yaşam standartları anormal derecede düşük

Londra

Yusuf, Glasgow Üniversitesinde, İskoçya ekonomisine ilişkin yaptığı konuşmada, İskoçya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazanması durumunda rekabetçi sektörlere büyük ölçekli yatırım sözü verdi.

Bağımsız İskoçya'da ekonomik değişimlerin bir gecede gerçekleşmeyeceğinin de altını çizen Yusuf, zorluklar yaşanacağını ama buna karşılık İngiltere'nin ekonomik sorunlarının "sistemik" olduğuna işaret etti.

Yusuf, "İngiltere, kuzeybatı Avrupa'daki komşularına kıyasla düşük ekonomik performansı bakımından anormaldir. Bu da yaşam standartlarının anormal derecede düşük olduğu anlamına geliyor. Bu eğilimler, Brexit'ten önce de etkisini göstermeye başlamıştı. Avrupa Birliği'nden ayrılmak, ekonomiye uzun vadede daha fazla darbe vurulması anlamına gelmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Hamza Yusuf, İngiltere'de Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi'nin, başarısız ekonomi politikalarının neden olduğu zorluklara karşı "yeni umut ya da alternatif sunmadığını" söyledi.

Buna karşın İskoçya'nın bir seçeneği olduğunu vurgulayan Yusuf, şunları kaydetti:

"Bu seçenek, üretkenliğin düşük olduğu, yüksek eşitsizliğin olduğu ekonomik modelin parçası olarak yerimizi kabul edebiliriz ya da farklı, daha iyi bir rota çizmeye karar verebiliriz. Bu da benzer bağımsız ülkelerin sahip olduğu daha yüksek, daha normal yaşam standartlarına ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz yetkileri üstlenmek anlamına gelmektedir."

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