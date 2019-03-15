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Dünya

İSİPAB'dan Filistin devletinin kurulması çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği, Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Khalid Mejdoub,Gülşen Topçu   | 15.03.2019
İSİPAB'dan Filistin devletinin kurulması çağrısı

Rabat

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen İSİPAB 14. Konferansı'nda kabul edilen Rabat Bildirgesi'nde, uluslararası camianın, İsrail'le Filistin arasındaki sorunun, Filistin halkına tüm meşru haklarını kullanma ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurma izni verilerek çözülmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği belirtildi. 

Filistinli mültecilerin, konuyla ilgili alınan uluslararası kararlar doğrultusunda vatanlarına geri dönmeleri gerektiğine işaret edilen bildirgede, İsrail'in Filistin halkına yönelik mükerrer ihlalleri kınandı.

İSİPAB ayrıca, Birleşmiş Milletler'e (BM) Filistin halkı ile işgal altındaki topraklarda bulunan tarihi ve kültürel eserlere gereken korumayı sağlama, Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması için çalışma çağrısında bulundu.

Türkiye'nin de katılımcılar arasında yer aldığı ve pazartesi günü başlayan İSİPAB 14. Konferansı, dün Rabat Bildirgesi'nin onaylanmasıyla son bulmuştu.

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