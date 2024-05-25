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Dünya

İrlanda'da üniversite öğrencileri, Filistin'e destek gösterilerine devam ediyor

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, College Dublin Üniversitesi (UCD) öğrencilerinin Filistin'e destek gösterileri sürüyor.

Ekip  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
İrlanda'da üniversite öğrencileri, Filistin'e destek gösterilerine devam ediyor

Dublin

İrlanda Filistin Dayanışma Derneği, UCD Öğrenci Birliği ve Filistinli akademisyenler tarafından öğrencilerin taleplerini karşılamayı reddeden UCD yönetiminin artan baskısına karşı öğrencileri desteklemek amacıyla düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

UCD kampüsünde Filistin'e destek için kurulan kampın 15. gününde göstericiler, kampüsün karşısındaki köprüde buluştu.

"Filistin için özgürlük", "Gazze’deki soykırımı bitirin" ve Gazze'de hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizler taşıyan göstericiler, kampüse doğru yürüdü.

Öğrenciler, üniversite İsrail ile olan tüm bağları kesene kadar kampüste kamp kurmaya devam edeceklerini belirtti.

Filistin için İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneğinden Dr. George Little, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası kuruluşların Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu söylediğini anlattı.

Gazze'de çok sayıda sivilin öldürüldüğünü, binaların ve hastanelerin yıkıldığını, sağlık hizmetlerinin yok edildiğini aktaran Little, bunun net bir şekilde soykırım olduğunu ve durdurulması gerektiğini söyledi.

Little, "Bugün çok önemli çünkü College Dublin Üniversitesi öğrencilerinin kamplarını desteklemek için buradayız. Şu anda Gazze'de yaşanan soykırımı protesto ediyorlar. Ben Filistin için İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneğini temsil ediyorum. Bizler insanlığı ve Gazze'ye insani yardımı savunan bir grubuz." ifadelerini kullandı.

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