Dolar
18.50
Euro
18.13
Altın
1,661.10
ETH/USDT
1,320.10
BTC/USDT
19,310.00
BIST 100
3,179.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Brüksel'de protesto edildi

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto gösterisi düzenlendi.

Selen Temizer   | 01.10.2022
İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Brüksel'de protesto edildi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Göstericiler, Trone Metro İstasyonu önünde yerel saatle 13.00 civarında toplandı.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürüyen göstericiler, "Hepimiz Mahsa Emini'yiz", "Benim bedenim, benim kararım", "Kadın, hayat, özgürlük" gibi sloganlar attı.

Öte yandan gösteriye, terör örgütü PKK yandaşlarının da destek verdiği görüldü.

İran'daki gösteriler

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta bir kişi ağaçtan düşerek yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünü arıyor
Esenyurt'ta aracın üzerine çıkıp bağıran kadın cep telefonuyla görüntülendi
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Zorlu eğitimin ardından su altında arama kurtarma yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönem Meclisimiz Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturacak

Benzer haberler

İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Brüksel'de protesto edildi

İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Brüksel'de protesto edildi

İran'ın Zahidan kentinde 7 Ekim'e kadar üniversite eğitimine ara verildi

İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat komutanı ülkenin güneydoğusundaki saldırıda öldü

İran İstihbarat Bakanlığı: Gösterilerde 9 yabancı uyruklu tutuklandı

İran İstihbarat Bakanlığı: Gösterilerde 9 yabancı uyruklu tutuklandı
İran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sürüyor

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sürüyor
ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaretine yönelik yeni yaptırım

ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaretine yönelik yeni yaptırım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet