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Dünya

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Hoy kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 23.06.2021
İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.43'te merkez üssü Hoy kenti olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5,24 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, merkez üssünün, Van'ın Özalp ilçesine yaklaşık 35 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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