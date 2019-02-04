İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde su sorunu

İSTANBUL

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Çabahar kenti Meclis Başkanı Maineddin Saidi, bölgelerinde 400 köyün su şebekesine sahip olmadığını söyledi.

Saidi, Sistan ve Beluçistan eyaletinde yer alan Çabahar kentinin stratejik önemine dikkati çekerek, "Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar'ı uluslararası öneme sahip bir alan olarak kabul ediyorsak bölgenin kalkınmasına yönelik kentin sorunları giderilip ve alt yapısı tamamlanana kadar pozitif ayrımcılık gösterilmeli." dedi.

Devlet tarafından Sistan ve Beluçistan eyaletine yeteri kadar önem verilmediğini vurgulayan Saidi, "Huzistan eyaletinde ya da Urmiye gölünde su sıkıntısı olduğu zaman bütün yetkililer bu sorunları ortadan kaldırmak için seferber oluyor. Sistan ve Beluçistan eyaleti sahil şeridinde yer almasına rağmen bizim 50 yıldır su sorunumuz var." eleştirisinde bulundu.

İran'ın güneydoğusunda bulunan ve genellikle Sünnilerin yaşadığı Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kenti, Umman Denizi kıyısında yer alıyor.

Muhabir: Moharram Pourbagheri, Tolga Akbaba