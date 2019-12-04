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Dünya

İran'ın Necef'deki başkonsolosluğu 3'üncü kez ateşe verildi

Irak'ın güneyinde Şiilerin yaşadığı Necef vilayetindeki gösterilerde, İran'ın başkonsolosluk binası bir kez daha ateşe verildi.

Haydar Karaalp   | 04.12.2019
İran'ın Necef'deki başkonsolosluğu 3'üncü kez ateşe verildi

Bağdat

Yerel medyada yer alan haberlere göre, hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran'ın Necef Başkonsolosluğu 3'üncü kez yakıldı.

Başkonsolosuluk binası daha önce 2 kez ateşe verilmişti.

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