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Dünya

İran'ın kuzeyinde 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde en az 10 kişi yaralandı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 07.09.2020
İran'ın kuzeyinde 5,1 büyüklüğünde deprem

İstanbul

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gülistan eyaletine bağlı Ramiyan ilçesi olan deprem, yerel saatle 02.04'te kaydedildi.

Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Kızılay Kurtarma ve Yardımlaşma Teşkilatı Operasyon Kontrol ve Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Ramiyan'ın bazı köylerindeki binalarda maddi hasar meydana geldi. Kuruçay köyünde 7 ve Elhadi köyünde 3 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.


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