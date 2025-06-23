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Dünya

İran'ın hedef aldığı ABD üssü, Orta Doğu operasyonlarının beyni

İran’ın hedef aldığı, Katar’daki ABD’ye ait El-Udeyd Hava Üssü, Washington yönetiminin Orta Doğu’daki operasyonlarının merkezi olarak biliniyor.

Ahmet Furkan Mercan  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
İran'ın hedef aldığı ABD üssü, Orta Doğu operasyonlarının beyni

Ankara

ABD'nin Katar'da bulunan El-Udeyd Hava Üssü'ne İran'ın kısa ve orta menzilli balistik füzelerle saldırı düzenlemesi sonrası bu üs dünya gündemine taşındı.

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Körfez'deki konumuyla stratejik önemdeki El-Udeyd Hava Üssü, Washington yönetiminin Orta Doğu'daki "en büyük ABD askeri tesisi" olarak biliniyor.

Katar'ın başkenti Doha'nın güneybatısında, çölde yer alan 24 hektarlık askeri üs, Katar Emirliği Hava Kuvvetleri, ABD Hava Kuvvetleri, Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri dahil bazı yabancı kuvvetlere ev sahipliği yapıyor.

ABD'nin "Orta Doğu operasyonlarının beyni" olarak tanımlanan üs, ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) bölgesel karargahına ev sahipliği yapıyor.

Karargah sayesinde, Kuzeydoğu Afrika'dan Orta ve Güney Asya'ya kadar 21 ülkeyi kapsayan geniş bir bölgede ABD, hava gücünün kapasitelerini kullanıyor.

Ayrıca bu üste uzun menzilli bombardıman uçakları ile yakıt ikmal ve nakliye uçakları ve yaklaşık 100 hava aracı ve dronun bulunduğu biliniyor.

Kritik önemdeki üste yaklaşık 10 bin ABD askeri personeli bulunuyor.

2003'ten beri ilk kez Trump gitti

Orta Doğu'ya geçen ay düzenlediği gezisi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, 17 Mayıs'ta El-Udeyd Hava Üssü'nü ziyaret etmişti.

Bu ziyaretiyle Trump, 2003'ten beri bu üssü ziyaret eden ilk ABD Başkanı olmuştu.

Trump, üsteki askerlere hitaben konuşmasında, "Amerika'yı güvende, güçlü ve özgür tutan insanlara selam durmadan Körfez'e yapılan hiçbir ziyaret tamamlanmış sayılmaz." demişti.

ABD'nin Orta Doğu'da devreye sokabileceği yaklaşık 45 bin askeri personeli, çok sayıda üssü, güçlü hava ve deniz filoları bulunduğu tahmin ediliyor.

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