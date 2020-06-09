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Dünya

İran'ın güneyinde 5,7 büyüklüğünde ikinci deprem

İran'ın Fars eyaletinde 5,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Muhammet Kurşun   | 09.06.2020
İran'ın güneyinde 5,7 büyüklüğünde ikinci deprem

Tahran

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Laristan ilçesinin Beyram bölgesi olan deprem, yerel saatle 21.48'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Aynı yerde yerel saatle 20.38'de de 5,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gönderilirken, henüz can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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