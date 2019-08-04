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Dünya

İran'ın el koyduğu gemi Irak'a ait

İran'ın resmi ajansı IRNA, kaçak akaryakıt taşıdığı iddiasıyla Basra Körfezi'nde el konulan geminin Irak'a ait olduğunu duyurdu.

Ahmet Dursun   | 04.08.2019
İran'ın el koyduğu gemi Irak'a ait

Ankara

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla Basra Körfezi'nde el konulan geminin Irak'a ait olduğu bildirildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA, Basra Körfezi'nde el konulan geminin Irak'a ait olduğunu duyurdu.

"Hita" adlı geminin, İran'dan kaçırdığı akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine taşıdığı öne sürüldü.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, yaptığı açıklamada, Çarşamba günü Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı gemiye el konulduğunu duyurmuştu.

Zirahi, 700 bin litre akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine kaçırmaya çalışan yabancı uyruklu 7 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Gemi, müdahalenin ardından yasal prosedürler için Farsi Adası'na çekilmişti.

İran'da kaçakçılar, devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.

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