İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem
İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Şusef bölgesi yakınları olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 12.43'te kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Güney Horasan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, şu ana kadar bölgeden hasar rapor edilmediği aktarıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.