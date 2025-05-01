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Dünya

İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesinde, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Dursun  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem

Tahran

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Rezevi Horasan eyaletinin Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı köylerde küçük çaplı hasar meydana geldiği ve depremde 23 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

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