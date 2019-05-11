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Dünya

İran'ın batısında 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Dursun   | 11.05.2019
İran'ın batısında 5,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, Kirmanşah eyaletine bağlı Irak sınırındaki Ezgule kasabasında yerel saatle 14.58'de 5,1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 

Yerin 8 kilometre altında oluştuğu belirtilen depremde can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.

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