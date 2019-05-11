İran'ın batısında 5,1 büyüklüğünde deprem
İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, Kirmanşah eyaletine bağlı Irak sınırındaki Ezgule kasabasında yerel saatle 14.58'de 5,1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Yerin 8 kilometre altında oluştuğu belirtilen depremde can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.