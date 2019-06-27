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Dünya

İran'dan Trump'a 'savaş kısa sürmez' uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Washington yönetiminin İran'a karşı savaş başlatması halinde savaşı bitiren taraf olamayacağı ve savaşın kısa sürmeyeceği uyarısında bulundu.

Ahmet Dursun   | 27.06.2019
İran'dan Trump'a 'savaş kısa sürmez' uyarısı

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusundaki yanılgılarının barışı tehlikeye attığını ifade etti. 

Yaptırımların savaşın alternatifi değil aksine "savaşın kendisi" olduğunun altını çizen Zarif, Trump'ın "İran'ı yok ederiz" şeklindeki tehdidinin de "soykırım" ve "savaş suçu" anlamına geldiğini kaydetti.

Trump'ın "savaş kısa sürecektir" şeklindeki sözlerine ise Zarif, "Savaşın kısa süreceği bir yanılsamadır. Savaşı başlatan taraf savaşı bitiren taraf olmayacaktır." ifadeleriyle cevap verdi.

Zarif ayrıca ABD yönetiminden gelen müzakere önerisi ve tehdit açıklamalarının birbiriyle çeliştiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, dün Fox Business kanalına yaptığı açıklamada, ABD-İran arasındaki muhtemel bir savaşın uzun sürmeyeceğini savunmuştu.

Trump, ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır. Bazı alanlarda ezici 'yok edici' anlamına gelebilir." tehdidini savurmuştu.

Zarif de dün Twitter hesabından Trump'ın tehditlerine cevap vererek, "ABD, İran'ı yok edecek konumda değil. Yasaklanmış silahlar (kitle imha silahları) kullanmadan bunu yapacak kapasitesi yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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