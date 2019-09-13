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Dünya

İran'dan taşınmaz mallarını satan Kanada'ya tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran'a ait taşınmazları satan Kanada yönetimine tepki gösterdi.

Muhammet Kurşun   | 13.09.2019
İran'dan taşınmaz mallarını satan Kanada'ya tepki

Tahran

Musevi, yaptığı yazılı açıklamada Kanada Mahkemesinin İran'a ait taşınmazların satışıyla ilgili aldığı kararı kınadı. Kanada Mahkemesinin İran'ın kültürel binalarının satılması kararını "yasa dışı" ve "uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendiren Musevi, İran'ın hukukunu korumak için hiçbir hükümete taviz vermeyeceğini aktardı.

İran'a ait kültürel binaların ve parasının bir an önce Tahran'a iade edilmesini isteyen Musevi, söz konusu kararın iptal edilmemesi durumunda İran'ın halkının haklarını korumak için uluslararası kurallara göre adım atacağını ve bunun sonuçlarından da Kanada hükümetinin sorumlu olacağı uyarısında bulundu.

İran'ın desteklediği iddia edilen "terörist gruplarca" yapılan saldırılarda hayatını kaybeden ve mağdur olan kişilerin aileleri tarafından açılan ve uzun süredir devam eden yargılamalarda Ontario Yüksek Mahkemesi, bu ülkedeki Tahran yönetimine ait taşınmaz mallara el konulmasına ve satılmasına karar vermişti.

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