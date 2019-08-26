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Dünya

İran'dan Macron'un füze programı önerisine ret

İran yönetiminin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un füze programının müzakere edilmesi önerisini reddettiği bildirildi.

Muhammet Kurşun   | 26.08.2019
İran'dan Macron'un füze programı önerisine ret

Tahran

İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV'deki habere göre, Tahran yönetimi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un füze programının müzakere edilmesiyle ilgili önerisini reddetti.

ABD'nin 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesi ve ardından 7 Ağustos ile 4 Kasım 2018'de iki aşamada yaptırımları geri getirmesinin ardından Basra Körfezi'ndeki gerginlik arttı, Washington-Tahran arasında tansiyon yükseldi.

Macron, Zarif'e önerilerde bulunmuştu

İran'ın, 8 Mayıs'tan itibaren nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmasıyla Washington ile Tahran arasındaki tansiyonu düşürmeye çalışan Macron, geçen cuma günü Paris'i ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e bazı önerilerde bulunmuştu.

G7 Zirvesi'nin yapıldığı Fransa'nın Biarritz kentine dün bir kere daha giden Zarif ile Macron önerileri değerlendirmişti.

Macron'un, İran'a nükleer anlaşmaya bağlı kalması ve füze programını müzakereye açması önerisinde bulunduğu belirtiliyor.

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