Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
106,612.60
Altın
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor
logo
Dünya

İran'dan gösterilere destek veren ABD'ye tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "ABD'nin ekonomik terörizmi altındaki İran halkıyla dayanışma açıklaması çok ilginç." dedi.

Muhammet Kurşun   | 18.11.2019
İran'dan gösterilere destek veren ABD'ye tepki

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'da benzin zammına karşı düzenlenen gösterilere verdiği desteğin samimiyetten uzak olduğunu söyledi.

Sözcü Musevi, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, Pompeo'nun destek verdiği gösterilerin İran halkının genelinin tutumunu yansıtmadığını ifade etti.

Pompeo'nun açıklamasını "samimiyetsiz ve iki yüzlü" olarak nitelendiren Musevi, bu ifadelerin İran halkıyla dertlenme amacı taşımaktan uzak olduğunu ve ABD'nin İran ile ilgili kötü niyet taşıdığını savundu.

Musevi, "ABD'nin ekonomik terörizmi altındaki İran halkıyla dayanışma açıklaması çok ilginç. Bu kişi (Pompeo) daha önce de İran'ın halkının teslim olması için aç bırakılması gerektiğini söylemişti." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, cuma gününden bu yana devam eden gösterilere destek vererek İran halkının yanında olduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken

Benzer haberler

İran'dan gösterilere destek veren ABD'ye tepki

İran'dan gösterilere destek veren ABD'ye tepki

İran'da benzin zammından elde edilen gelirin bir kısmı halka dağıtılacak

Tahran'da devlete ait binalar ve iş yerleri ateşe verildi

ABD'den İranlı göstericilere destek mesajı

ABD'den İranlı göstericilere destek mesajı
'Benzinin ucuz olmasından asıl kazançlı çıkanlar kaçakçılar'

'Benzinin ucuz olmasından asıl kazançlı çıkanlar kaçakçılar'
İran'daki gösterilerde 1000 kişi gözaltına alındı﻿﻿

İran'daki gösterilerde 1000 kişi gözaltına alındı﻿﻿